НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Барса» недовольна Куманом, врачами сборной Нидерландов и самим де Йонгом из-за ситуации с травмой хавбека. Френки может пропустить 4-6 месяцев в случае операции

В «Барселоне» недовольны представителями сборной Нидерландов из-за травмы Френки де Йонга . Ранее сообщалось , что полузащитник получил травму колена во время чемпионата мира-2026 и может пропустить до 4 месяцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии