Alex Nемо

"Алиева уже не остановить: начался большой демарш против России": План Баку "открыт", а все козыри у Путина Это название статьи, если вы не внимательно прочитали. Так что вопрос реально закономерный. В чём козыри то? Согласно данным ЦБ только из Москвы и московской области азербайджанская мафия ЕЖЕМЕСЯЧНО выводит более 600(!!!) миллиардов рублей. Сумма выводимых азербутовской мафией из России средств в год превышает годовой бюджет всего Азербайджана. А вот противодействия этим действиям просто нет. Кремль молчит, правоохранители похоже на зарплатах той самой мафии, или просто не получили приказа затыкать эту денежную трубу по откачке средств из России... Сама Набибулина тоже не видит связи между выводом налички из России в таком объёме (за год ЦБ напечатал менее 5 триллионов рублей, выведено только из Московской области и Москвы более 7 триллионов!) и растущей инфляцией. Лично меня такой подход Набибулиной вполне устраивает. Мафия поднимает цену на криптовалюту, поскольку иначе рубли из России в таком объёме не вывести, а значит стоимость моих запасов неотвратимо растёт. Один только биткоин за прошедшее время вырос более чем в 2,5 раза, с 40 до 110 тысяч долларов за штуку! Вертолётные деньги мафии плюс неимоверная процентная ставка ЦБ РФ по кредитам промышленности и населению разгоняют инфляцию, как я об этом и предупреждал. Так что - как вы там себя чувствуете?