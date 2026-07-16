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Пятый канал

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Новая история Виндзоров: в британскую королевскую семью войдет армянка

Новая история Виндзоров: в британскую королевскую семью войдет армянка

Новым членом британской королевской семьи впервые в истории Виндзоров станет армянка. Внук принцессы Маргарет, сестры покойной королевы Елизаветы II, Сэмюэль Чатто сделал предложение девушке с армянскими корнями Элеоноре Эксерджян.

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