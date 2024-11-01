В крымскую Новофедоровку пришли большие инвесторы

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В курортный поселок Новофедоровка Сакского района заходят инвесторы, согласие на подписание одного из самых больших инвестиционных соглашений в Крыму уже получено.
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