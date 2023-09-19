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Букин об отстранении от международных турниров: «Для нас такой сезон – большой плюс, честно. Можем спокойно подойти к главным стартам, подготовиться психологически»

- Предстоящий сезон для наших фигуристов пройдет без международных соревнований. Значит ли это, что вы как самые опытные и титулованные танцоры нашей сборной, сможете «проехать его на одном коньке», не напрягаясь? Букин: То, что предстоит именно такой сезон, на самом деле для нас большой плюс.

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