Букин об отстранении от международных турниров: «Для нас такой сезон – большой плюс, честно. Можем спокойно подойти к главным стартам, подготовиться психологически»

- Предстоящий сезон для наших фигуристов пройдет без международных соревнований. Значит ли это, что вы как самые опытные и титулованные танцоры нашей сборной, сможете «проехать его на одном коньке», не напрягаясь? Букин: То, что предстоит именно такой сезон, на самом деле для нас большой плюс.