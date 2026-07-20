США ищут партнёров для поставки ЗРК для защиты баз от ракет и дронов

Военно-воздушные силы США объявили о поиске партнёров для поставки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), предназначенных для защиты американских военных баз от крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.
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