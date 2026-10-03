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Law & Order: SVU's Mariska Hargitay Had An Intense Role On Another Groundbreaking Cop Drama

Law & Order: SVU's Mariska Hargitay Had An Intense Role On Another Groundbreaking Cop Drama

Mariska Hargitay is best-known for playing Olivia Benson, but long before her SVU days, she found herself on the other side of the law in this crime drama.

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