Law & Order: SVU's Mariska Hargitay Had An Intense Role On Another Groundbreaking Cop Drama

Mariska Hargitay is best-known for playing Olivia Benson, but long before her SVU days, she found herself on the other side of the law in this crime drama.
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