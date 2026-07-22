В Московской области перед судом предстанет участник банды «Северские», обвиняемый в ряде особо тяжких преступлений.

Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении последнего участника устойчивой вооруженной группы «Северские».
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