Происшествия
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Происшествия

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В Московской области перед судом предстанет участник банды «Северские», обвиняемый в ряде особо тяжких преступлений.

В Московской области перед судом предстанет участник банды «Северские», обвиняемый в ряде особо тяжких преступлений.

Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении последнего участника устойчивой вооруженной группы «Северские».

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