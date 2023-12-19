На уральской трассе погибла нетрезвая женщина, которую водитель высадил из автобуса за дебош

В ГИБДД Свердловской области установили обстоятельства смертельного ДТП, которое случилось в ночь с 17 на 18 декабря на 16-м км автодороги Ревда – Дегтярск – Курганово, то есть фактически на территории города Дегтярск, на объездной дороге.
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