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Жительница Донецка рассказала о пережитой ночи под обстрелом ВСУ

Жительница Донецка рассказала о пережитой ночи под обстрелом ВСУ

В ночь на пятницу Донецк подвергся очередной атаке со стороны украинских боевиков. Жители города рассказали 8 июля корреспонденту телеканала «Известия» Александру Сафиулину о том, как провели ночь под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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