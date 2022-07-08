Жительница Донецка рассказала о пережитой ночи под обстрелом ВСУ

В ночь на пятницу Донецк подвергся очередной атаке со стороны украинских боевиков. Жители города рассказали 8 июля корреспонденту телеканала «Известия» Александру Сафиулину о том, как провели ночь под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ).