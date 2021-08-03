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Хватит ли "путинских" 10 тысяч, чтобы собрать первоклассника в школу

Хватит ли "путинских" 10 тысяч, чтобы собрать первоклассника в школу

Социальную выплату в 10 тысяч рублей на ребенка уже начали получать семьи с детьми. Покупка всего необходимого в школу — занятие довольно затратное.

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