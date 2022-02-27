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Роман Бабаев: «Непростые времена, но хочется говорить о футболе, чтобы люди отвлеклись. Давайте не про санкции»

Роман Бабаев не стал отвечать на вопрос о санкциях к ЦСКА. «Давайте сегодня только про футбол. Мы уже объяснили, почему эмблема ВЭБа переместилась на спину, это определенное изменение дизайна формы.

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