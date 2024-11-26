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На экс-игрока НХЛ Биссоннетта напали 6 человек в стейк-хаусе в Аризоне. Пол пытался заступиться за менеджера заведения, отказвшему группе людей в напитках

Бывший хоккеист клубов НХЛ сообщил о нападении в стейк-хаусе в Аризоне. Местная полиция подтвердила факт произошедшего.

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