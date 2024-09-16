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Укропской подлости нет предела. Даже собственных детей им не жалко.

Укропской подлости нет предела. Даже собственных детей им не жалко.

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Киев с подачи кураторов из США готовит провокацию с инсценировкой "российского ракетного удара" по детскому учреждению с многочисленными жертвами, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки.

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