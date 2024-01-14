В Киеве заявили, что Украине будет сложно содержать самолеты F-16

Украине будет очень затруднительно содержать западные самолеты F-16 из-за разнообразия авиапарка. Об этом 14 января заявил в эфире телеканала «Рада» представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.
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