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Абсолютное днище: историк Евгений Понасенков* готов переспать с кем угодно за 15 000 000 рублей!

Абсолютное днище: историк Евгений Понасенков* готов переспать с кем угодно за 15 000 000 рублей!

Я очень редко смотрю телевизор и поэтому видел физиономию этого историка всего пару раз, но как оказалось Евгений Понасенков*, признанный в России иностранным агентом имеет достаточное количество вислоухих поклонников в гламурно-либеральных кругах.

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