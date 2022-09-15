Мошенники придумали новую двухэтапную схему обмана

Специалисты предупреждают россиян о новой двухэтапной схеме мошенничества. Об этом пишут «Известия». Обман предполагает два звонка из якобы крупной финансовой организации с целью заставить человека оформить кредит и перевести деньги злоумышленникам.
Специалисты предупреждают россиян о новой двухэтапной схеме мошенничества. Об этом пишут «Известия». Обман предполагает два звонка из якобы крупной финансовой организации с целью заставить человека оформить кредит и перевести деньги злоумышленникам.
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