Минобороны сообщило об уничтожении 36 БПЛА в районе Черного моря и Крыма

Как сообщает Министерство обороны РФ, в ночь на 29 октября была предотвращена попытка Киева совершить террористическую атаку на объекты, расположенные на территории Российской Федерации, с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) воздушного типа.
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