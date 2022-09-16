Наш потерянный мир

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Погранслужба Киргизии сообщила об обстрелах со стороны Таджикистана

Погранслужба Киргизии сообщила об обстрелах со стороны Таджикистана

Киргизия сообщила об обстреле своих территорий таджикскими военнослужащими. Уточняется, что 16 сентября со стороны Таджикистана обстрелу подверглись пограничные наряды Киргизии и позиции: в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар и Орто-Боз.

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