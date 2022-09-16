Погранслужба Киргизии сообщила об обстрелах со стороны Таджикистана

Киргизия сообщила об обстреле своих территорий таджикскими военнослужащими. Уточняется, что 16 сентября со стороны Таджикистана обстрелу подверглись пограничные наряды Киргизии и позиции: в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар и Орто-Боз.