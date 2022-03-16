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Жота забил 13-й гол в сезоне АПЛ. Больше лишь у Салаха – 20

Диогу Жота вышел на второе место среди бомбардиров АПЛ. 25-летний португалец забил «Арсеналу» (2:0, второй тайм) в матче 27-го тура.

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