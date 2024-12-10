В Госдуму внесут закон о запрете ареста имущества

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов совместно с заместителем Дмитрием Гусевым разрабатывает законопроект, который введет запрет на арест автомобилей и недвижимости, если сумма долгов составляет менее 100 тысяч рублей.