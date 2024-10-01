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Царьград

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Atlantic: западное оружие устаревает к моменту поставки на Украину

Atlantic: западное оружие устаревает к моменту поставки на Украину

В России неожиданно высокими для Запада темпами модернизируют системы вооруженияСкорость инноваций, применяемых производителями оружия в России, привела к тому, что западные системы вооружения прибывают на Украину уже устаревшими.

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