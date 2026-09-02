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Глава МИД Латвии призвала к ужесточению санкций против России

Глава МИД Латвии призвала к ужесточению санкций против России

Министр иностранных дел Латвии выступила с призывом к ужесточению санкций в отношении России. В своем заявлении она подчеркнула необходимость продолжения и расширения санкционной политики, направленной на ограничение возможностей России в международной арене.

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