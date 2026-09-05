Исполнительный директор фонда «Все для Победы!» погиб в результате атаки ВСУ

Исполнительный директор благотворительного фонда «Народный фронт. Все для Победы!» Анатолий Чернышов погиб после атаки ВСУ на Крым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- От слесаря до про...
- «Это они нас поте...
- «Никакой задержки...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым