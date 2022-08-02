В Башкирии на месте сгоревшего храма началась подготовка к строительству новой церкви

В Туймазинском районе на месте сгоревшего храма началась подготовка к строительству новой церкви. Согласно информации из социальных сетей, накануне стартовали работы по геологическому изысканию почвы, кроме того, проводится и топографическая съемка.
В Туймазинском районе на месте сгоревшего храма началась подготовка к строительству новой церкви. Согласно информации из социальных сетей, накануне стартовали работы по геологическому изысканию почвы, кроме того, проводится и топографическая съемка.
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