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В Башкирии на месте сгоревшего храма началась подготовка к строительству новой церкви

В Башкирии на месте сгоревшего храма началась подготовка к строительству новой церкви

В Туймазинском районе на месте сгоревшего храма началась подготовка к строительству новой церкви. Согласно информации из социальных сетей, накануне стартовали работы по геологическому изысканию почвы, кроме того, проводится и топографическая съемка.

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