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Царьград

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МВД России сообщило о депортации 72,6 тыс. иностранцев в 2023 году

МВД России сообщило о депортации 72,6 тыс. иностранцев в 2023 году

МВД России депортировало более 70 тыс. иностранцев за первые шесть месяцев года. Ирина Волк сообщила о 27,8 тыс.

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