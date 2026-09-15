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Аргументы и Факты

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Определен окончательный состав сборной РФ на осенние матчи

Определен окончательный состав сборной РФ на осенние матчи

Тренерский штаб сборной РФ, возглавляемый Валерием Карпиным, определил окончательный состав сборной России по футболу на осенние товарищеские матчи, сообщается на сайте Российского футбольного союза.

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