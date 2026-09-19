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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мария Захарова: «Сборы с Арутюняном прошли успешно, мы нашли коннект. Буду рада, если еще получится к нему приехать»

Фигуристка Мария Захарова рассказала о сборах у тренера Рафаэля Арутюняна в США. Сегодня спортсменка выступила с короткой программой на контрольных прокатах сборной России в Москве.

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