Больше кораблей и самолётов: Каллас призвала ЕС наступать на хуситов

Европа сталкивается с нарастающим по своим последствиям для экономики топливным кризисом. Отказавшись от энергоносителей из России (как минимум официально), в том числе и покрывательством реальных диверсантов, погубивших «Северные потоки», Евросоюз окунулся в суровую реальность.