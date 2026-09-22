Европа сталкивается с нарастающим по своим последствиям для экономики топливным кризисом. Отказавшись от энергоносителей из России (как минимум официально), в том числе и покрывательством реальных диверсантов, погубивших «Северные потоки», Евросоюз окунулся в суровую реальность.
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