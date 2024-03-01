Выплаты и конфискация имущества: что изменится у жителей Кубани и всех россиян в марте

Выплаты и конфискация имущества: что изменится у жителей Кубани и всех россиян в мартеИтак, что изменится в нашей жизни с сегодняшнего дня? Сельские медики будут зарабатывать больше Выплаты медицинским работникам, трудящимся на селе, финансирование фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий государство увеличит.
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