В ЯНАО завершилось строительство долгостроя. Фото

В районе Коротчаево (ЯНАО) завершилось строительство пожарного депо. Об открытии нового объекта для спасателей и, одновременно окончании возведения еще одного долгостроя, рассказал глава округа Дмитрий Артюхов.
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