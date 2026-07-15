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Журнал о бизнесе и инвестициях

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«Интерфакс» узнал о предложении дать инвесторам доступ к зарубежным стейблкоинам

«Интерфакс» узнал о предложении дать инвесторам доступ к зарубежным стейблкоинам

В Госдуме предложили дать инвесторам доступ к иностранным стейблкоинам вроде USDT и USDC: соответствующую поправку внесли ко второму чтению законопроекта о регулировании криптовалют в России, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

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