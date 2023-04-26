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Холанд забил 33 гола в АПЛ и побил рекорд Салаха в лиге с 20 клубами. До общего рекорда остался 1 мяч

Холанд забил 33 гола в АПЛ и побил рекорд Салаха в лиге с 20 клубами. До общего рекорда остался 1 мяч

Нападающий «Манчестер Сити» поразил ворота «Арсенала» в матче 33-го тура АПЛ (4:1). Это 33-й гол норвежца в текущем розыгрыше чемпионата Англии.

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