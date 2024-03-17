МО: за ночь над территорией России нейтрализовано 35 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в ночь на воскресенье 35 украинских беспилотников в Московской, Белгородской, Калужской, Орловской, Ростовской, Ярославской, Курской областях и Краснодарском крае, сообщили в Минобороны.