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Останется в Штатах? Младшая дочь Алсу окончила престижную школу за рубежом

Останется в Штатах? Младшая дочь Алсу окончила престижную школу за рубежом

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова выпустилась из частного образовательного учреждения в США. Снимки с торжественной церемонии, прошедшей в пансионате The Hun School of Princeton, Нью-Джерси, опубликовала в соцсети подруга младшей дочери исполнительницы.

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