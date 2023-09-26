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Чемпионат Франции. «Монако» – «Сен-Кантен», «Нанси» встретится с «Дижоном» и другие матчи

Во вторник, 26 сентября, продолжится новый сезон французской лиги LNB Pro А. В рамках регулярного чемпионата «Монако» примет «Сен-Кантен», «Нанси» встретится с «Дижоном».

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