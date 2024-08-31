Фанатская группировка "Спартака" "Фратрия": миллионы человек ошиблись в Соболеве

Активная фанатская группировка московского "Спартака" "Фратрия" в своих соцсетях отреагировала на переход форварда Александра Соболева в петербургский "Зенит", заявив, что миллионы болельщиков ошиблись в футболисте.
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