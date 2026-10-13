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Царьград

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Белорусский заказник «Чечерский» расширили до 13,6 тыс. га

Белорусский заказник «Чечерский» расширили до 13,6 тыс. га

Чечерский и Кормянский райисполкомы 17 сентября 2026 года утвердили новые границы и режим охраны биологического заказника «Чечерский», общая площадь которого после преобразования составит около 13,6 тыс.

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