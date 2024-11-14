Китайский тяжёлый транспортный БПЛА W5000

Китайская промышленность разработала и довела до испытаний тяжёлый транспортный БПЛА W5000. Сейчас опытная машина демонстрируется публике на салоне Airshow China 2024, и её создатели ожидают первые заказы.
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