Соединенные Штаты не выделили ни одного цента на оборону Украины с января прошлого года, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зеленский нашел з...
- GN Бывший глава охра...
- IV В Латвии планирую...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым