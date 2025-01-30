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Куда пропал Кадыров? Министру пришлось срочно вмешаться: "Этого никогда не было и вот опять"

Куда пропал Кадыров? Министру пришлось срочно вмешаться: "Этого никогда не было и вот опять"

Министр Дудаев назвал вбросом сообщения об исчезновении КадыроваМинистр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев прошёлся по слухам, распространяемым в некоторых телеграм-каналах.

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