Куда пропал Кадыров? Министру пришлось срочно вмешаться: "Этого никогда не было и вот опять"

Министр Дудаев назвал вбросом сообщения об исчезновении КадыроваМинистр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев прошёлся по слухам, распространяемым в некоторых телеграм-каналах.
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