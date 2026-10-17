В военно-морских силах Австралии назревает, пожалуй, самый позорный скандал за последние годы. На борту исследовательского судна HMAS Leeuwin, мирно стоявшего в порту города Кэрнс, в женской душевой нашли скрытую камеру.
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