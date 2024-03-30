Стали известны лауреаты Всероссийского конкурса на приз Елены Образцовой

За звание лучших боролись более 400 юных исполнителей со всей России и пяти зарубежных стран В Петербурге наградили лауреатов шестого Всероссийского конкурса вокального и инструментального искусства на приз культурного центра Елены Образцовой, сообщили в комитете по культуре Петербурга.
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