Психолог рассказала, кому особенно неприятны политические новости / Pr Scr youtube.com / «60 минут» Психолог Элена Гамаюн объяснила, почему шокирующие новости о трагедиях или происшествиях лучше читать в интернете, чем смотреть по телевизору.
Психолог рассказала, кому особенно неприятны политические новости / Pr Scr youtube.com / «60 минут» Психолог Элена Гамаюн объяснила, почему шокирующие новости о трагедиях или происшествиях лучше читать в интернете, чем смотреть по телевизору.
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