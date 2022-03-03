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"Элитные тачки разлетелись": многомиллионное ДТП сейчас бурно обсуждают приморцы

"Элитные тачки разлетелись": многомиллионное ДТП сейчас бурно обсуждают приморцы

В социальной сети Instagram dps_art_control125 (12+) пользователь рассказал о серьезном ДТП, которое произошло в районе улицы Строителей в Вольно-Надежденске.

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