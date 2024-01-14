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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Пожар на складе Wildberries: Причины и последствия

Пожар на складе Wildberries: Причины и последствия

Царьград Сегодня все новостные каналы и издания облетели апокалиптические кадры огромных столбов черного дыма под Петербургом.

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Комментарии
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РМ
Раис Магсумов
Да ваще класс! А то эти суки за возврат по 100₽ берут, причем даже если товар бракованный. Зажрались, мрази, вот бог и наказал!
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6 час.
Олег Самойлов
А что, поджечь что ли НЕКОМУ?
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4 час.
Олег Самойлов
Так Иван Иванов - это ОНА?  Вот тут в ПОСЛЕДНЕМ предложении ЧТО написаТо: &quot;Иван Иванов Этих мошенников пора все склады ликвидировать и закрыть эту жульническую компанию в наглую воруют с карт деньги и доказать не возможно шифруются телефона нет чтобы выяснить сколько было нервотрёпок.Я им написала,что их Бог накажет за воровство и вот результат&quot;?
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4 час.

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