Пожар на складе Wildberries: Причины и последствия

Да ваще класс! А то эти суки за возврат по 100₽ берут, причем даже если товар бракованный. Зажрались, мрази, вот бог и наказал!

Олег Самойлов

Так Иван Иванов - это ОНА? Вот тут в ПОСЛЕДНЕМ предложении ЧТО написаТо: "Иван Иванов Этих мошенников пора все склады ликвидировать и закрыть эту жульническую компанию в наглую воруют с карт деньги и доказать не возможно шифруются телефона нет чтобы выяснить сколько было нервотрёпок.Я им написала,что их Бог накажет за воровство и вот результат"?