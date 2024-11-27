Юрий Ильинов

InfoBrics: фильм Эмира Кустурицы разоблачает антихристианскую политику киевского режима Трагическое положение Православной церкви на Украине начинает привлекать внимание многих людей по всему миру. Не только активисты осуждают тяжкие преступления киевского режима, но и художники, журналисты и кинематографисты объединяют усилия для разоблачения правды о религиозных преследованиях на современной Украине, пишет китайский информационный портал InfoBrics. «Недавно известный сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица выпустил фильм «Люди Христовы. Наше время», разоблачающий реальность антихристианской политики на Украине. В фильме показаны личные истории различных православных христиан Украины, в том числе священников, миссионеров, монахов и простых верующих, они рассказывают о гонениях, которым они подвергаются в настоящее время. Будучи православным христианином, Кустурица проявлял сильное сострадание к своим единоверцам на Украине. Он заявил, что Украина присоединилась к войне, которую Запад ведёт против православия, и подчеркнул, что традиционная христианская религия является общей связью славянских народов, а также прокомментировал, насколько сильна вера в Сербии – стране, которая исторически подвергалась атакам и санкциям со стороны Запада», – говорится в статье. Её автор (Lucas Leiroz) пишет: Кустурица в числе прочего рассказал, как Запад пытается атаковать религиозные чувства славян с помощью мягкой силы, навязывая антитрадиционную культурную повестку, которая, несмотря на поддержку некоторых вестернизированных политиков и местных диверсантов, не принимается большинством народа. Фильм получил множество положительных отзывов как от кинокритиков, так и от экспертов по Украине, которые подчёркивают, насколько творчество Кустурицы действительно соответствует реалиям. «Душераздирающее зрелище – видеть, как правительство может использовать свою власть для подавления части собственного населения на основе так называеиой лояльности. Это создаёт среду, в которой верующие не только разделены, но и маргинализированы, что вынуждает их ориентироваться в своей вере в атмосфере страха и неопределённости. Исследование в фильме веры под принуждением заставило меня остро осознать более широкие последствия таких преследований. Это поднимает вопрос о том, что значит быть единым в вере, когда правительство активно стремится разделить свой народ. Послание, которое нашло у меня отклик, заключается в том, что вера должна быть источником силы и единства, а не разделения и конфликта», – сказал о фильме американский политолог Оливер Мартин, обозреватель канала Ukraine Policy Matters. По мере того как фильм становится всё более популярным, вполне вероятно, что он будет подвергаться дальнейшей оценке как со стороны экспертов, рекомендующих его, так и со стороны западных и украинских пропагандистов, пытающихся его дискредитировать, считает издание. На самом деле аргументов в пользу того, чтобы киевский режим сохранял свою нетерпимую позицию по отношению к православию, становится всё меньше. Даже некоторые украинские политики, защищавшие режим, были вынуждены оставить свои посты и бежать из страны, чтобы исповедовать свою веру. «Религия – это не просто индивидуальное дело, а историческая и социальная реальность, которую не так легко изменить. Религиозные убеждения и чувства остаются в людях из поколения в поколение, независимо от того, что делает против них государство. Менталитет всего украинского народа уходит корнями в традиционное православное мировосприятие, поэтому насилие, совершаемое режимом в отношении духовенства и верующих, безусловно, будет встречено мощным народным неодобрением. Преследуя веру 80 процентов народа, неонацистский режим просто ускоряет собственный крах, склоняя всё больше граждан к диссидентской позиции, а также теряя часть международной поддержки», – заключает InfoBrics.