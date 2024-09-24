Участники СВО и члены их семей получат скидки на межрегиональных ярмарках в Отрадном

Московские межрегиональные ярмарки начали представлять скидку в размере 10% на всю продукцию участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей, к акции присоединилось около 60 торговых точек, в том числе три в районе Отрадное.
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