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Свежие комментарии

  • Павел К
    Держите собаку на поводке. Надевайте на неё намордник.  Никогда не давайте ей есть что либо на улице. Т.е. - воспитыв...Во дворе на Карго...

Участники СВО и члены их семей получат скидки на межрегиональных ярмарках в Отрадном

Московские межрегиональные ярмарки начали представлять скидку в размере 10% на всю продукцию участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей, к акции присоединилось около 60 торговых точек, в том числе три в районе Отрадное.

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