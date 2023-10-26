На жителях Верхней Пышмы опробуют систему, которая действует в Москве и Питере

Жители Верхней Пышмы и Среднеуральска (Свердловская область) с ноября смогут воспользоваться пересадочными тарифами, которые уже действуют в ряде городов РФ, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, и платить меньше за дорогу до Екатеринбурга.