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2 мая 1945 года завершилась Берлинская наступательная операция

2 мая 1945 года завершилась Берлинская наступательная операция

2 мая исполнилось 80 лет со дня завершения Берлинской стратегической наступательной операции, в результате которой Красная армия заняла город, что привело к безоговорочной капитуляции нацистской Германии.

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