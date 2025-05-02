2 мая 1945 года завершилась Берлинская наступательная операция

2 мая исполнилось 80 лет со дня завершения Берлинской стратегической наступательной операции, в результате которой Красная армия заняла город, что привело к безоговорочной капитуляции нацистской Германии.
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